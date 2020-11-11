سعدان صوّروه يسعف أنثى سقطت أرضا بإنعاش قلبي- رئوي

لسبب ما، انهارت أنثى سعدان شبه مغمي عليها في محمية Gaborone Game البيئية في "بوتسوانا" المجاورة بأفريقيا لزيمبابوي وناميبيا ودول أخرى، فأسرع إليها آخر من فصيلتها Vervet Monkey الشهيرة بوجوه سعادينها السوداء وأجسامها الرمادية الشعر، وراح يسعفها بالطريقة التي لا يقوم بها إلا المحترفون الملمون بالإسعافات الأولية.

في تلك اللحظة بالذات، صادف وجود مصور للحياة البرية، وهو بريطاني ولد قبل 28 سنة بجنوب أفريقيا، وفق الوارد في موقعه الإلكتروني، فقام William Steel بتركيز الكاميرا نحو ما كان يراه، وصوّر ما بدا أنه أول عملية CPR أو "إنعاش قلبي- رئوي" قام بها سعدان من فم لفم بالبرية، مع أن اللقطة لا تؤكد سوى محاولة القيام بالإنعاش، ولو كانت متحركة في فيديو مثلا، لأكدت أكثر بأن ما نراه هو فعلا قيام كائن على الأرض بما لا يقوم به إلا المختصون من بني البشر.





وكل ما قاله المصور، إنه لا يمكنه وصف ما حدث سوى بأسلوب مأساوي، وهو أن "أنثى من السعادين سقطت على الأرض، ولم أستطع في البداية معرفة ما حدث تماما، لكني عندما وجهت الكاميرا، ظهر سعدان آخر وهو يمسك المنطرحة أرضا من فمها، وظهر كأنه بدأ يدير عملية الإنعاش" وفقا لما نقل عنه موقع LadBible الإخباري البريطاني. الا أن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أيضا، نقلت عن المصور قوله إن "الأنثى هي التي ألقت بنفسها على العشب لتلفت الانتباه". كما من الممكن أن ما فعله السعدان هو تقليد لإنعاش قام به أحدهم أمامه.