  • مباشر
اللغة

شاهد ماذا فعل أهالي منطقة تونسية نائية لتوصيل أبنائهم للمدارس

555
الطريق الممهد

شاهد ماذا فعل أهالي منطقة تونسية نائية لتوصيل أبنائهم للمدارس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقدم أهالي منطقة بولعابة من محافظة جندوية شمال غربي تونس، على تشييد طريق من الحجارة بأنفسهم وذلك لفكّ عزلة تلاميذ الجهة الذين يضطرون للبقاء في بيوتهم في مثل هذه الفترة من كل عام جراء غلق الأوحال للطريق المؤدية إلى المدارس، بحكم أن المنطقة جبلية ووعرة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صوراً وفيديوهات، الأربعاء، تظهر قيام النساء والرجال والأطفال بالجهة بتشييد طريق حجري يبلغ 1.5 كيلومتر، يصل نحو 10 عائلات بالمدرسة الابتدائية، وذلك حتى لا تغرق الأوحال أقدام التلاميذ الصغيرة مع هطول الأمطار .

2 صور
2 صور

وأفاد نشطاء بالمجتمع المدني في محافظة جندويبة أن الطريق فُتح بتدخل من بلدية المنطقة التي وفّرت الحجارة للأهالي، الذين قاموا بترصيفها بأياديهم على طول المسافة الفاصلة بين المنازل القليلة والمدرسة التي يرتادها أبناؤهم، على أن تقوم البلدية لاحقا بتثبيت الحجارة بالإسمنت المسلح حتى يصمد أمام الأمطار القادمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
بومبيو يعد بـ بومبيو يعد بـ"انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية" لترمب
وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد