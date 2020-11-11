شاهد ماذا فعل أهالي منطقة تونسية نائية لتوصيل أبنائهم للمدارس

أقدم أهالي منطقة بولعابة من محافظة جندوية شمال غربي تونس، على تشييد طريق من الحجارة بأنفسهم وذلك لفكّ عزلة تلاميذ الجهة الذين يضطرون للبقاء في بيوتهم في مثل هذه الفترة من كل عام جراء غلق الأوحال للطريق المؤدية إلى المدارس، بحكم أن المنطقة جبلية ووعرة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صوراً وفيديوهات، الأربعاء، تظهر قيام النساء والرجال والأطفال بالجهة بتشييد طريق حجري يبلغ 1.5 كيلومتر، يصل نحو 10 عائلات بالمدرسة الابتدائية، وذلك حتى لا تغرق الأوحال أقدام التلاميذ الصغيرة مع هطول الأمطار .

وأفاد نشطاء بالمجتمع المدني في محافظة جندويبة أن الطريق فُتح بتدخل من بلدية المنطقة التي وفّرت الحجارة للأهالي، الذين قاموا بترصيفها بأياديهم على طول المسافة الفاصلة بين المنازل القليلة والمدرسة التي يرتادها أبناؤهم، على أن تقوم البلدية لاحقا بتثبيت الحجارة بالإسمنت المسلح حتى يصمد أمام الأمطار القادمة.