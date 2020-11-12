أصالة تغرد: مكانتك عندي تتصاعد.. وإليسا ترد

أكدت النجمة السورية، أصالة نصري، أن نظيرتها اللبنانية إليسا إنسانة لا تشبه إلا نفسها، مؤكدة أنها بسيطة جدا وأنيقة.

وكتبت في تغريدة نشرها عبر منصة تويتر "لا تُشبه إلّا نفسها ، ذكاء يوازي طيبة قلب ، وثقافة توازي مسيرة، كنتِ بالأمّس قريبة للرّوح صادقه، بسيطة جدّاً أنيقة، مكانتك عندي تتصاعد كُلّما عرفتك أكثر غاليتي الصّديقة".

وإنت إلك مكان خاص بقلبي للحب والصدق اللي عندك ياه، وكمية الفرح اللي بتعطيها لكل اللي حولك. شكرا صديقتي ❤️https://t.co/qXo1X0upiT — Elissa (@elissakh) November 12, 2020

لتقوم صاحبة رأي بإعادة التغريدة بما كتبته النجمة السورية وعلقت "وإنت إلك مكان خاص بقلبي للحب والصدق اللي عندك ياه، وكمية الفرح اللي بتعطيها لكل اللي حولك. شكرا صديقتي".

جاء ذلك بعدما استضافت إحدى القنوات اللبنانية النجمة اللبنانية إليسا للاحتفال بمرور 20 عاما على مشوارها الغنائي.

وتحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن قرار اعتزالها الغناء، وقالت إليسا إنها كانت تمر بفترة نفسية صعبة، لن تستطيع التحدث عنها.

كما أكدت أنها وجدت رد فعل كبيرا من الجمهور والفنانين، ووجهت الشكر لكل من ساندها في هذه الفترة.

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أنها عندما اتخذت هذا القرار لم يكن لخلاف مع شركة روتانا، بل هي قررت الاعتزال ثم تراجعت لتعلن أنها ستخوض تحدي الإنتاج لنفسها، وهي الخطوة المقبلة لها ثم بعد ذلك سترى ما سيحدث.

وكانت إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي"، مطلع أغسطس/ آب الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية، والذي ضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.