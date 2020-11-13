  • مباشر
اللغة

شاهد صورة نادرة تجمع محمود عبد العزيز مع محمود ياسين

الراحل محمود عبدالعزيز

شاهد صورة نادرة تجمع محمود عبد العزيز مع محمود ياسين

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

بالتزامن مع ذكرى رحيل النجم المصري محمود عبد العزيز، نشرت الفنانة المصرية، رانيا محمود ياسين، الخميس، صورة نادرة لراحلان والدها و محمود عبد العزيز عبر حسابها على "إنستغرام".

وكتبت "هكذا أنتم في الجنة الآن بإذن الله، الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب، كما أسعدتم الناس بفنكم الراقي، اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، أبي الغالي و أونكل محمود عبد العزيز التي تحل ذكراه الرابعة في جنات النعيم".

هذا وتحل، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل يوم 12 نوفمبر 2016.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا 4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا
هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب

الأكثر قراءة

مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية
فيديو مروع لمصري أضرم النار بجسده وسط القاهرة فيديو مروع لمصري أضرم النار بجسده وسط القاهرة
هذه قصة هذه قصة "حمام الحرم".. وباحث يكشف أصل السلالة
بايدن يفوز بولاية جورجيا.. وترمب يحصد كارولينا الشمالية بايدن يفوز بولاية جورجيا.. وترمب يحصد كارولينا الشمالية
الانهيار يصل لقمة العيش.. أكبر مخابز دمشق توصد أبوابها الانهيار يصل لقمة العيش.. أكبر مخابز دمشق توصد أبوابها
حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا.. وهذه التفاصيل حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا.. وهذه التفاصيل

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد