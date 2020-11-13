فيديو مروع لمصري أضرم النار بجسده وسط القاهرة

في مشاهد مؤلمة تناقلها المصريون خلال الساعات الماضية، حاول رجل إضرام النار في نفسه قبل أن يتم إنقاذه في ميدان التحرير بالقاهرة. وأقدم محمد حسني على صب البنزين على نفسه، فيما قام متفرجون وقوات أمن خاصة بمنعه وأطفأوا ألسنة اللهب الأولى.

بينما أصيب الرجل بحروق طفيفة ونقل إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وتعليقا على الحادث، قال مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن محمد كان أُفرج عنه مؤخرا بتهم جنائية، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

مصاب باضطرابات نفسية

من جهتها، كشفت زوجته شيماء محروس عوض إبراهيم أنه مصاب باضطرابات نفسية، بعد أن عاد من الخارج مطرودًا من عمله، مضيفة أنها تزوجته منذ 18 عامًا، ولم تكن هناك أي مشاكل، حيث كان يعمل في البنك المصري لتنمية الصادرات ثم فُصل منه، لكنه وعلى مدى عام كامل فشل في الحصول على عمل آخر.

كما أضافت أنه سافر إلى الخارج، وظل يعمل هناك لمدة 5 سنوات، ثم عاد أيضا بعد فصله ما أدى لإصابته بأزمة نفسية شديدة أثرت على تصرفاته معها ومع أولاده، وأصبح دائم التعدي عليها وعلى الأطفال، حتى إنه طردهم من المنزل، مشيرة إلى أنها تركت منزل الزوجية منذ 3 أشهر.