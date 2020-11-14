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فيديو راقص لمحمد صلاح بزفاف شقيقه.. قد يقف وراء إصابته؟

صورة لمحمد صلاح واللاعب تريزيجيه خلال حفل زفاف شقيق صلاح
صورة لمحمد صلاح واللاعب تريزيجيه خلال حفل زفاف شقيق صلاح

فيديو راقص لمحمد صلاح بزفاف شقيقه.. قد يقف وراء إصابته؟

ظهر صلاح يرقص مع أخيه واضعاً الكمامة أسفل ذقنه، وسط عدد كبير من الأصحاب والأقارب الذين ظهروا أيضا بلا كمامات!

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دبي - العربية.نت

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أعاد مشجعون للاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نشر فيديو له قبل أيام قليلة في حفل زفاف شقيقه نصر، ملمحين إلى إمكانية أن يكون أصيب خلال الحفل الذي جمع عدداً لا بأس به من المدعوين، في ظل تفشي جائحة كورونا.

بينما ظهر صلاح يرقص مع أخيه واضعاً الكمامة أسفل ذقنه، وسط عدد كبير من الأصحاب والأقارب الذين ظهروا أيضا بلا كمامات!

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن أمس الجمعة أن نتيجة المسحة الثانية لمهاجم ليفربول الإنجليزي جاءت إيجابية ما يعني غيابه عن مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت.

كما أضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك أنه "تم إجراء مسحة ثانية لنجم المنتخب الوطني، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة. وأوضح أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني".

لا أعراض

وكانت المسحة الأولى أيضا أظهرت إصابة اللاعب، إلا أن الاتحاد المصري قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة. إلا أن اللاعب العالمي لا يعاني من أي أعراض، وقد تم تجهيز غرفة خاصة له بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبياً، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب مع رئيس الجهاز الطبي لليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول، بحسب ما أكد الاتحاد.

وكان ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوغو ثبتت إصابتهم بكورونا لكن الاتحاد المصري لم يحدد هويتهم.

حضر حفل تكريم أيضا!

وتستضيف مصر منتخب توغو، اليوم، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2022 في الكاميرون.

يذكر أن صلاح حضر خلال الأيام القليلة الماضية إلى جانب حفل زفاف شقيقه، حفل تكريم أقامه الاتحاد المحلي له عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول.

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