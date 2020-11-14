فيديو راقص لمحمد صلاح بزفاف شقيقه.. قد يقف وراء إصابته؟

أعاد مشجعون للاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نشر فيديو له قبل أيام قليلة في حفل زفاف شقيقه نصر، ملمحين إلى إمكانية أن يكون أصيب خلال الحفل الذي جمع عدداً لا بأس به من المدعوين، في ظل تفشي جائحة كورونا.

بينما ظهر صلاح يرقص مع أخيه واضعاً الكمامة أسفل ذقنه، وسط عدد كبير من الأصحاب والأقارب الذين ظهروا أيضا بلا كمامات!

محمد صلاح وهو بيرقص في حفل زفاف أخوه نصر 😂😍@MoSalah pic.twitter.com/KPPrqtkflH — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) November 11, 2020

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن أمس الجمعة أن نتيجة المسحة الثانية لمهاجم ليفربول الإنجليزي جاءت إيجابية ما يعني غيابه عن مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت.

كما أضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك أنه "تم إجراء مسحة ثانية لنجم المنتخب الوطني، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة. وأوضح أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني".

لا أعراض

وكانت المسحة الأولى أيضا أظهرت إصابة اللاعب، إلا أن الاتحاد المصري قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة. إلا أن اللاعب العالمي لا يعاني من أي أعراض، وقد تم تجهيز غرفة خاصة له بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبياً، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب مع رئيس الجهاز الطبي لليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول، بحسب ما أكد الاتحاد.

وكان ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوغو ثبتت إصابتهم بكورونا لكن الاتحاد المصري لم يحدد هويتهم.

حضر حفل تكريم أيضا!

وتستضيف مصر منتخب توغو، اليوم، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2022 في الكاميرون.

يذكر أن صلاح حضر خلال الأيام القليلة الماضية إلى جانب حفل زفاف شقيقه، حفل تكريم أقامه الاتحاد المحلي له عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول.