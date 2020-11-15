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شاهد.. "غودزيلا" يقتحم ملعباً للغولف وسط ذهول اللاعبين

التمساح الضخم يتجول في ملعب الغولف

شاهد.. "غودزيلا" يقتحم ملعباً للغولف وسط ذهول اللاعبين

تشتهر فلوريدا بكثرة التماسيح التي يراوح متوسط أعمارها بين 70 و100 عام، حيث يعيش السكان وهذه الحيوانات معاً، ولم يتم الإبلاغ إلا عن 5 وفيات مرتبطة بالتماسيح في الولاية منذ عام 2010

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دبي - العربية.نت

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تمساحاً عملاقاً يتجول في المساحات الخضراء بملعب "فالنسيا للغولف" في مدينة نيبلز بولاية فلوريدا الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو التمساح، وهو يتجول بحرية في ملعب الغولف.

ويعتبر تواجد التماسيح داخل ملاعب الغولف أمراً شائع الحدوث في الولايات المتحدة الأميركية، كون تلك الملاعب تحتوي على مسطحات مائية واسعة نوعا ما، إلا أن حجم التمساح العملاق الذي ظهر بولاية فلوريدا كان شيئاً لامثيل له.

وتم القبض على الزاحف الضخم في نادي فالنسيا للغولف، أثناء تجوله ببطء على العشب، ومن الواضح أنه كانت يتجه نحو البحيرة الصغيرة المتواجدة داخل الملعب.

وأعجب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بحجم هذا الحيوان الشرس، وقارنه الكثيرون بالـ"غودزيلا" والديناصور، وكانت التعليقات الأكثر تداولاً "ضخم مثل الديناصور!"، "يعيش غودزيلا في نابولي".

وتشتهر فلوريدا بكثرة التماسيح التي يراوح متوسط أعمارها بين 70 و100 عام، حيث يعيش السكان وهذه الحيوانات معاً، ولم يتم الإبلاغ إلا عن 5 وفيات مرتبطة بالتماسيح في الولاية منذ عام 2010، في حين وصل هذا الرقم إلى 25 بين عامي 1948 و2019.

وسجلت آخر حالة وفاة في فلوريدا بسبب تمساح في يونيو 2018، عندما لقيت سيدة حتفها على يد تمساح بلغ طوله 12 قدماً في ديفي جنوب شرقي فورت لودرديل.

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