شاهد.. أول مذيعة تعمل بالذكاء الصناعي تنضم لفريق تلفزيوني

مع التقدم التكنولوجي السريع، دخل الذكاء الصناعي في عدة مجالات.. منها الصحافة والإعلام.

وفي كورويا الجنوبية تتحضر أول مذيعة إخبارية للانضمام إلى فريق عمل قناة "إم بي إن"(MBN).

فأول مذيعة إخبارية تعمل بالذكاء الاصطناعي تنضم قريبا إلى فريق عمل قناة MBN الكورية الجنوبية. والمذيعة المرتقبة تخضع حاليا لتدريبات، تتضمن نبرة صوتها وتعبيرات وجهها، حيث تستطيع مشاركة ألف كلمة في الدقيقة.

وقال مسؤولو القناة إن لديها سرعة في توصيل الأخبار وبفاعلية عالية.

وسينضم لفريق القناة أيضا كاتب صحافي يكتب ويرسل المحتوى لإدارة المنتجين.

هذه التطورات قد تشكل خطرا على مئات العاملين في مجال الصحافة والتلفزيون.