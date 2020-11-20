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شاهد تركياً يهبط بمظلته في لبنان فيقتاده الجيش للتحقيق

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لبنان

شاهد تركياً يهبط بمظلته في لبنان فيقتاده الجيش للتحقيق

قد يكون هو نفسه المدرب "حسن كافال" الذي قام في يوليو الماضي بتوثيق قفزة مظلية قرّر بها أن يشاهد التلفزيون على أريكته في سماء البحر الميت

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لندن - العربية.نت ووكالات 

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هبط تركي بمظلته على ساحل بلدة عدلون، البعيدة في منطقة الزهراني بالجنوب اللبناني 50 كيلومترا عن بيروت، بحسب ما بثت "الوكالة الوطنية للإعلام" في خبر قالت فيه إن دورية للجيش اللبناني أدركت الهابط واقتادته إلى مركز مخابرات في المنطقة وباشرت التحقيق معه.

المظلي المعروض فيديو لهبوطه أعلاه، قد يكون هو نفسه المدرب "حسن كافال" لشبهه به، والذي قام في يوليو الماضي بتوثيق قفزة مظلية، قرّر بها أن يشاهد التلفزيون على أريكته في سماء البحر الميت، فربط مظلته بكرسي منزلي وشاشة تلفزيون وقفز بمساعدة صديقه في سماء المنطقة، بحسب ما تلخص "العربية.نت" خبره القديم، وفيه أنه ظهر في الفيديو وهو جالس يشاهد الرسوم المتحركة على ارتفاع 1700 متر. وكان لافتاً أنه اختار التحليق وهو يرتدي ملابس النوم ويتناول المكسرات.

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