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رغم استمرار إصابتهما بكورونا.. صلاح والنني يطيران لإنجلترا

محمد صلاح النني
النني وصلاح "أرشيفية"

رغم استمرار إصابتهما بكورونا.. صلاح والنني يطيران لإنجلترا

الاتحاد المصري: تم الاتفاق على سفر صلاح والنني من مطار الغردقة بمصر على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبدالحميد

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رغم استمرار إصابتهما بفيروس كورونا، غادر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، وزميله محمد النني نجم منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي، مطار الغردقة الدولي، متجهين إلى إنجلترا لمواصلة علاجهما هناك، والتمكن من العودة للمشاركة في صفوف فريقيهما قريبا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه في إطار التنسيق بينه وبين ناديي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني من مطار الغردقة بمصر، على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا، على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

وذكر أنه كان على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين الإنجليزيين منذ إصابة كل منهما بفيروس كورونا، حيث تم التواصل من خلال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، مضيفا أن اللاعبين أجريا مسحة جديدة لكل منهما الأربعاء الماضي وجاءت نتيجتهما إيجابية.

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وتوجه محمد صلاح إلى منتجع الجونة بالغردقة لاستكمال علاجه هناك، فيما نفّذ النني بروتوكول العلاج الطبي بمعرفة طبيب المنتخب ومسؤولي نادي آرسنال الإنجليزي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إصابة محمد صلاح الجمعة قبل الماضية، وقبل مشاركته في مباراة منتخب الفراعنة الأولى أمام توغو بتصفيات الأمم الإفريقية في القاهرة، بفيروس كورونا، فيما أعلن إصابة محمد النني الإثنين الماضي وقبل المباراة الثانية للمنتخب أمام توغو.

وأعلن الاتحاد كذلك إصابة لاعب ومهاجم المنتخب المصري لكرة القدم أحمد حسن كوكا وشادي الجيلانى المنسق الإعلامي والمدلك محمد عبده بفيروس كورونا.

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