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صورة جماعية "غير تقليدية" لقادة مجموعة الـ20

صورة جماعية "غير تقليدية" لقادة مجموعة الـ20

القمة شهدت لأول مرة عدم تواجد القادة في مكان واحد بسبب كورونا

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دبي - العربية.نت

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هذا العام لم تكن قمة العشرين عادية بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث عقدت في ظروف استثنائية وعبر تقنية الفيديو.

وظهر قادة مجموعة العشرين في القمة الافتراضية التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بصورة جماعية غير تقليدية، اختلفت عن سابقاتها من الصور.

كما شارك الحساب الرسمي لقمة مجموعة العشرين على "تويتر" الصورة الجماعية للقادة المشاركين في القمة، التي تشهد لأول مرة عدم تواجدهم في مكان واحد.

يذكر أن قادة دول مجموعة العشرين كانوا اختتموا الأحد أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت افتراضياً.

وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا.

إلى ذلك تعهّد القادة ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة و"بتكلفة ميسورة"، وتلبية "الاحتياجات التمويلية المتبقية" بشأن هذه اللقاحات.

كما أقر البيان مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021، والتي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة.

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