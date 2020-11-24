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أخفى جثة والدته أعواماً للاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي

An empty street is seen as Slovenia starts a nightly curfew from 9 p.m. to 6 a.m as part of a state of emergency called to curb the rising of the coronavirus disease (COVID-19) cases in the country, in Ljubljana, Slovenia, October 20, 2020. REUTERS/Borut Zivulovic
من مدينة ليوبليانا

أخفى جثة والدته أعواماً للاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي

لم يتم تحديد سبب وتاريخ الوفاة الدقيق.. لكن يُعتَقَد أنها تعود إلى 6 سنوات على الأقل

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ليوبليانا (سلوفينيا)- فرانس برس

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أوقفت السلطات السلوفينية مواطناً في الـ67 من عمره لإخفائه جثة والدته أعواماً مدّعياً أنها لا تزال على قيد الحياة بهدف الاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي، على ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام، أمس الاثنين.

ويقف أقارب لهذه المرأة التي كانت لتبلغ الـ97 من العمر لو كانت على قيد الحياة، وراء تنبيه المحققين إلى الأمر، مؤكدين أن رؤيتها أو زيارتها كانتا متعذرتين عليهم رغم طلباتهم المتكررة.

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وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة توماز تومازيفيتش في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة في ليوبليانا"، موضحةً أن "وفاتها حصلت على ما يبدو قبل سنوات عدة".

ولم يتسن حتى الآن تحديد سبب وفاتها ولا تاريخها الدقيق، ولكن يُعتَقَد أنها تعود إلى ست سنوات وفقاً لموقع "24 أور" الخاص، بينما أفادت إحدى المحطات التلفزيونية بأن أحداً لم يشاهدها حيّة منذ 2011.

ويُشتبه في أن نجل الضحية كذب على أقاربها، زاعماً أنها لا ترغب في رؤيتهم، بحسب ما أوردت تقارير صحافية.

وواظب خلال كل هذه الفترة على تقليد توقيعها لكي يواصل تحصيل مخصصاتها التقاعدية.

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