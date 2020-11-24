بعد شفائه من كورونا.. أول صورة وتعليق لمحمد صلاح

نشر النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الاثنين، أول تعليق وصورة بعد إعلان شفائه من كورونا.

ووجه صلاح الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم بعد تكريمه قبل عدة أيام. ونشر صورة على حسابه في إنستغرام حيث علق قائلاً: "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية كانت أعلنت الأحد أن نتيجة فحص كورونا الأخير لصلاح جاءت سلبية.

كما أشارت إلى أن محمد صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تماماً من الفيروس.

إلى ذلك، طمأنت الوزارة الجمهور على سلامة ابنتي صلاح وعدم إصابتهما بكورونا، لافتة إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل الوزارة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان أعلن يوم 13 نوفمبر أن صلاح أصيب بكورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.