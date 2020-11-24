وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة علاج سيدة تعاني من سمنة مفرطة على نفقة الدولة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة علاج السيدة عزيزة محمد مجدي، ربة منزل من محافظة المنوفية، بعد مناشدتها للتدخل لعلاجها من مرض السمنة المفرطة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن السيدة عزيزة تعاني من سمنة مفرطة وتضخم بالساقين أدى إلى حدوث التهابات متكررة بالساقين وأطراف جسدها لعدم قدرتها على الحركة بسبب وزنها الزائد، حيث يبلغ وزنها 300 كلغ.

وأضافت أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالانتقال إلى منزل الحالة على رأس فريق طبي متخصص، حيث تم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى سرس الليان.

وأكدت الصحة أنه جار مناظرة الحالة الصحية للسيدة من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة.

من جانبها، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته 2000 جنيه، بالإضافة إلى تحمُّل مصروفات تعليم نجلتها إسراء التي تبلغ 7 أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

وقررت الوزيرة ترميم منزل السيدة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلى تقديم كل الإعانات الموسمية لها وأنجالها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.