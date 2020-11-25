اعتقال مهرب مخدرات ناشط مع التيار الوطني الحر في البرازيل

اعتقلت الشرطة البرازيلية يوم الاثنين الماضي تاجر مخدرات لبناني، قالت إن اسمه أسعد خليل كيوان، حاصل على جنسية البرازيل وناشط شهير مع "التيار الوطني الحر" فيها، وهو الحزب المتحالف مع حزب الله في لبنان، وأسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، ويرأسه صهره جبران باسيل. اعتقلوا Assad Khalil Kiwan في مدينة سان باولو، مع آخرين، من ضمن عملية مشتركة للشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة المخدرات وغسيل الأموال، كما واشتبه بأنه متورط مع منظمة إجرامية ناشطة بالتهريب الى أوروبا عبر الموانئ البرازيلية، ونرى في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، مداهمة مخزن قد يكون عائدا له في سان باولو، لأن بث الفيديو في موقع صحيفة وتلفزيون O Globo الشهير، كان ضمن خبر بارز يتعلق باعتقاله هو بالذات.

كيوان، وهو من بلدة "كفرنيس" البعيدة في قضاء الشوف 45 كيلومترا عن بيروت، طردته البراغواي في 2009 لتورطه بمحاولة قتل عضو مجلس الشيوخ السابق والنائب الحالي Roberto Acevedo وقتل اثنين من حراسه في هجوم عليه بالرصاص، أصيب خلاله النائب برصاصتين غير قاتلتين.

أما في البرازيل، فكيوان هو واحد من أهم 66 مطلوبا لشرطتها التي قامت بعملية كبيرة سمتها Enterprise لاعتقالهم واحدا بعد الآخر في 11 ولاية برازيلية، وأسفرت العملية حتى اليوم عن مصادرة 50 طنا من الكوكايين مع من اعتقلتهم، اضافة لمصادرة 400 مليون ريال برازيلي، تعادل 75 مليونا من الدولارات.