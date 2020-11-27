حكاية بائع الليمون الصغير الذي خطف قلوب المصريين

في أحد شوارع محافظة البحيرة شمال مصر، أضحى طفل صغير في التاسعة من عمره حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما نشر إعلامي مصري معروف فيديو له معبراً عن إعجابه به.

فقد نشر الإعلامي أحمد سالم، فيديو للطفل أحمد بائع الليمون الصغير الذي رفض عرض الإعلامي بأخذ مبلغ من المال دون شراء ليمون، وقال له إنه يعمل فقط وهذه أموال لا يستحقها.



وشرح الطفل في الفيديو، أنه يعيل إخوته من مهنة بيع الليمون، بعد وفاة والديه إثر حادث سيارة، وحينما سأله المذيع عن أمنيته أجاب أنه يرغب بالاستمرار في عمله فقط، فهو وإخوته يكسبون رزقهم منها.