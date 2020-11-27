هل تشفع دموعها؟.. رئيسة وزراء الدنمارك تبكي على المنك

أثناء زيارتها لصاحب مزرعة لحيوانات المنك، فقد كل القطيع إثر إعدامه بأمر من الحكومة هذا الشهر لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بكت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، الخميس.

وكان عدد حيوانات المنك في مزارع الدنمارك نحو 17 مليونا وصدر الأمر بإعدامها جميعا.

فيما قالت للصحافيين بصوت مرتعش، بعدما التقت بمالك مزرعة المنك وابنه في مزرعتهم التي أصبحت خاوية في غرب البلاد: "لدينا جيلان من المربين المهرة، أب وابنه، في فترة وجيزة للغاية انهار عمل حياتهم".

وتابعت وهي تبكي وتتوقف لالتقاط أنفاسها بين الكلمات "لقد كان ذلك محزنا لهم.. كان كذلك لي أيضا".

احجبوا الثقة عنها!

يذكر أن فريدريكسن كانت واجهت مطالبات من المعارضة بالاستقالة وتصويتا على حجب الثقة في البرلمان بعد الأمر الذي أصدرته الحكومة في أوائل الشهر الجاري، والذي اعترفت فيما بعد بأنه كان غير قانوني.

وصدر الأمر بعد أن رصدت السلطات تفشيا لـ"كوفيد-19" في مئات المزارع، بما يشمل سلالة جديدة من الفيروس، يشتبه في أنها قادرة على تهديد فاعلية اللقاحات.

إلا أن خطوة إعدام كل حيوانات المنك في الدنمارك، وهي واحدة من أكبر الدول المربية لها في العالم، تركت الحكومة تعاني من تبعات الأمر بعد أن اعترفت بأنها لم تكن تملك الأسس القانونية التي تسمح لها بالأمر بإعدام الحيوانات غير المصابة بالمرض.