نهاية مرعبة.. هذا ما حل بملتقط سيلفي مع جثة مارادونا

لم يعلم ملتقط صورة سيلفي مع جثة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا قبل أيام أن تكون هذه الصورة هي الأخيرة له.

Argentinian Funeral Worker Has Been found dead After Taking Pictures With Diego Maradona’s Body pic.twitter.com/qFtU9uwOTh — ukonsights (@ukonsights_) November 28, 2020

فقد أثارت صورة سيلفي التقطها مغسل الموتى الذي جهز جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، حالة واسعة من الغضب في الأرجنتين.

إلا أن اعتذار كلاوديو فرنانديز من معجبي مارادونا، الذي خذله قلبه الأربعاء الماضي، وطرده مع زملاء له من العمل، لم يشف غليل محبي مارادونا، ووصلت الأمور إلى حد إقدام جماهير "بوكا جونيورز" على قتله انتقاما.

وعثرت الشرطة الأرجنتينية على جثة مغسل الموتى الذي جهّز جثة مارادونا داخل حاوية قمامة.

ويبدو من اللقطات التي وثقها فيديو العثور على الجثة أن مغسل الموتى تعرض للضرب والسحل من الجماهير الغاضبة بسبب صورته مع جثة مارادونا، وألقوه عاريًا بصندوق القمامة.

وكان فرنانديز أكد أنه تلقى تهديدات من أشخاص يقطنون في حي إل باتيرنال، المكان الذي ظهر مارادونا فيه كمحترف لأول مرة عام 1976 في صفوف فريق "أرجنتينوس جونيورز". وأضاف "إنهم يعرفوني. أنا من الحي، يقولون إنهم سيقتلوننا ويكسرون رؤوسنا".

يشار إلى أن ساحر الكرة كما يوصف، يحظى بشعبية لا نظير لها في بلاده وفي العالم أجمع، وقد ظهرت جليا عند إعلان وفاته يوم الأربعاء.

وتوفي مارادونا جراء إصابته بنوبة قلبية بعمر 60 عاما، بعد مسيرة مهنية وشخصية حافلة بالنجاحات والانكسارات أيضا، لا سيما مع إدمانه للمخدرات.