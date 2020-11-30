"ما يقع إلا الشاطر".. محمد رمضان يسقط أرضاً على المسرح

انتشر على مواقع التواصل فيديو لسقوط الفنان محمد رمضان أرضاً، أثناء مروره على منصة التتويج بأحد المهرجانات الجديدة في إمارة دبي، حيث انتشر فيديو سقوطه بشكل كبير للغاية بين رواد السوشيال ميديا.

وتصدر الفيديو، لسقوط رمضان بينما كان في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة" قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً على مستوى مصر في موقع "تويتر".

وبعد انتشار لقطات مأخوذة من زوايا مُختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعاد رمضان نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "ثقة في الله... ما يوقع إلا الشاطر".

وكان محمد رمضان قد أعلن في قتٍ سابق عن إطلالته في دبي، من خلال فيديو نشره عبر "إنستغرام"، توعدّ فيه بـ"دعس الأعداء".

لكن ما حدث معه على المسرح حولّ الأنظار إلى اتجاه آخر، بعيداً عمّا كان منتظراً من إطلالته الأولى المرتقبة، ولاقى الفيديو تعاطف البعض وسخرية آخرين، معلقين بالقول إن السقوط كان مفاجئا أثناء مروره بطريقة يسيطر عليها الكبرياء.