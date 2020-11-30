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لمعاناته من الوحدة في باكستان.. نقل فيل جواً إلى كمبوديا

Elephant Kaavan stands under the cover of its shed behind a fence at the Marghazar Zoo in Islamabad on May 22, 2020. Music icon Cher shared her delight after a Pakistani court ordered freedom for a lonely elephant, who had become the subject of a high-profile rights campaign backed by the US singer.
الفيل كافان وحيداً في حديقة بالعاصمة الباكستانية (أرشيفية)

لمعاناته من الوحدة في باكستان.. نقل فيل جواً إلى كمبوديا

يتم نقل كافات في رحلة جوية تستغرق نحو 10 ساعات على متن طائرة شحن روسية سابقة

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إسلام أباد - رويترز

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بدأ فريق من خبراء الحيوان أمس الأحد مهمة لنقل الفيل الباكستاني كافان، الذي يعاني من الوحدة، في رحلة جوية طويلة إلى موطنه الجديد في محمية بشمال غرب كمبوديا تتويجاً لحملة بدأتها المغنية الأميركية شير قبل سنوات.

ومن المقرر أن تكون شير في استقبال كافان لدى وصوله إلى كمبوديا بعد أن أمضت الأيام القليلة الماضية معه في إسلام أباد.

من عملية نقل الفيل
من عملية نقل الفيل

وكانت شير قد كتبت أغنيات تدعو فيها لإنقاذ كافان من ظروفه المعيشية التي تخيم عليها الكآبة والوحدة بحديقة حيوان في إسلام أباد.

واستخدم عشرات العاملين في مجال الحياة البرية والخبراء في منظمة إنقاذ الحيوانات "فور بوز" رافعة وحبلاً لسحب الفيل الذي جرى تخديره صباح الأحد إلى القفص الذي صُمم خصيصاً لنقله إلى مدينة سيم ريب الكمبودية.

من عملية نقل الفيل
من عملية نقل الفيل

وقال عامر خليل، الطبيب البيطري في منظمة "فور بوز": "إنه يوم مؤثر بالنسبة لنا جميعاً.. نسميه أيضاً يوم النصر".

وبعد ذلك رُفع القفص، الذي يزن عشرة أطنان، برافعة خارج الحظيرة المسيجة ووضع على متن شاحنة. وستتولى قافلة عسكرية بعد ذلك مرافقة كافان إلى مطار إسلام أباد حيث ستبدأ في الساعات الأولى من صباح الاثنين رحلته الجوية التي تستغرق نحو 10 ساعات إلى كمبوديا على متن طائرة شحن روسية سابقة.

من عملية نقل الفيل
من عملية نقل الفيل
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وقالت منظمة "فور بوز" إن المشرفين على رحلة كافان سيأخذون معهم أكثر من 200 كيلوغرام من الطعام، بينها موز وبطيخ، ليتناولها خلال الرحلة.

وتصور شير فيلماً وثائقياً مع قناة "سميثسونيان" يغطي عملية الإنقاذ التي يسرتها منظمة رعاية الحيوان التابعة لها "فري ذا وايلد".

وقالت شير: "علمت بقصة كافان من متابعين لي على تويتر.. فكرت كيف لي أن أسوي الأمر؟ كيف يمكنني أن أنقذ فيلاً مكبلاً في حظيرة منذ 17 عاماً وهو على بعد آلاف الأميال؟ هذه أول عملية إنقاذ كبرى تقول بها منظمة "فري ذا وايلد"، وأنا فخورة للغاية".

الفيل كافان وحيداً في حديقة بالعاصمة الباكستانية (أرشيفية)
الفيل كافان وحيداً في حديقة بالعاصمة الباكستانية (أرشيفية)
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