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الأحب إلى قلبه.. ترمب يفقد متابعين على تويتر

ترمب تويتر n
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الأحب إلى قلبه.. ترمب يفقد متابعين على تويتر

الموقع قاس انخفاضات طفيفة لمدة 11 يوماً على التوالي في حساب ترمب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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على الرغم من متابعيه الكثر وشعبيته الواسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تلك المنصة التي لطالما كانت الأحب على قلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أن الرئيس على ما يبدو بدأ يخسر بعضا منها.

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فقد فقد الرئيس 133902 متابعاً منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما حصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 1،156،610، وذلك وفقاً لإحصائيات موقع Factbase، وهو موقع مخصص لتتبع التصريحات العلنية لترمب.

وأشارت المعلومات إلى أن الموقع قاس انخفاضات طفيفة لمدة 11 يوماً على التوالي في حساب ترمب.

ويملك ترمب على تويتر 88.8 مليون متابع، فيما يملك بايدن 20.2 مليون.

مستخدم عادي

وكانت تويتر قد أكدت بعد إعلان نتائج الانتخابات، أن حساب ترمب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي للمنصة عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

حساب ترمب على تويتر
حساب ترمب على تويتر

ومن المعروف أن تويتر تضع تحذيرا يقول "الصالح العام" على بعض التغريدات التي تخرق قواعدها والصادرة عن زعماء العالم والتي كانت ستحذف لولا ذلك. وبدلا من الحذف عادة ما تخفي الشركة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون بتحذير يكتب فوقها وتتخذ الشركة إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين، إلا أن المنصة قالت إن ذلك لا ينطبق على المسؤولين السابقين.

وكشف متحدث باسم تويتر في بيان، أن هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب وليس على المواطنين الذين تركوا مناصبهم، بحسب تعبيره.

ولطالما اعتبر ترمب منصة "تويتر" المفضلة له على الرغم من أن علاقته بها كانت شهدت مناكفات مستمرة خلال فترة ولايته.

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