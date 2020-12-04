فيفي عبده تصدم متابعيها: "أنا عيانة ومحتاجة دعواتكم"

أثارت الفنانة المصرية، فيفي عبده، قلق زملائها ومحبيها، بعدما كشفت عن معاناتها من المرض دون أن توضح طبيعة ما تعانيه على وجه التحديد.

فيفي عبده، الغائبة عن متابعيها منذ فترة، ولم تعد تطل في بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام" كما كانت عادتها معهم، تلقت العديد من الاستفسارات حول الأمر.

وهو ما كان يدفعها يومياً إلى التأكيد على كونها ستحاول خلال الفترة المقبلة أن تعود للظهور مع جمهورها في بث مباشر للحديث والغناء، لكنها دائما ما كانت تطالبهم بالدعاء لها.

قبل أن تخرج في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" لتعترف بمرضها، وأعربت فيفي عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها، لكنها صدمتهم قائلة "ادعولي لأن أنا عيانة.. ومبقولش إن أنا عيانة.. ده اللى مخبياه عليكم".

وأكدت أنها بشكل يومي تأمل من الله أن يشفيها كي تخرج للجمهور في بث مباشر، كما كانت العادة بينهم، وطالبت محبيها بالدعاء قائلة "ادعولي إني أبقى كويسه.. أنا عيانة ومحتاجة دعواتكم".

ووجهت فيفي كلمات الحب لجمهورها مؤكدة أن الحب الذي تشعر به من الجميع، هو ما سيساعدها على التعافي والعودة سريعا من الأزمة الصحية التي تمر بها.

فيفي عبده علّقت على الفيديو بأنها ستكتفي بهذه الكلمات ولن تذكر شيئا آخر، واختتمت كلماتها في المقطع بممازحة جمهورها بتلك الكلمات التي اعتادوا عليها منها.

وبعد كلماتها تلقت فيفي عبده العديد من التعليقات، حيث حرص عدد من زملائها أيضا على الاطمئنان عليها، ومن بينهم غادة عبد الرازق، ونيكول سابا، التي تمنت لها الشفاء والعودة سريعا، وكذلك رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مئات التعليقات الأخرى.