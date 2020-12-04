  • مباشر
اللغة

فيفي عبده تصدم متابعيها: "أنا عيانة ومحتاجة دعواتكم"

فيفي عبده

فيفي عبده تصدم متابعيها: "أنا عيانة ومحتاجة دعواتكم"

الفنانة المصرية لم تعد تطل على متابعيها في بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام" كما كانت عادتها معهم

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

أثارت الفنانة المصرية، فيفي عبده، قلق زملائها ومحبيها، بعدما كشفت عن معاناتها من المرض دون أن توضح طبيعة ما تعانيه على وجه التحديد.

فيفي عبده، الغائبة عن متابعيها منذ فترة، ولم تعد تطل في بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام" كما كانت عادتها معهم، تلقت العديد من الاستفسارات حول الأمر.

وهو ما كان يدفعها يومياً إلى التأكيد على كونها ستحاول خلال الفترة المقبلة أن تعود للظهور مع جمهورها في بث مباشر للحديث والغناء، لكنها دائما ما كانت تطالبهم بالدعاء لها.

قبل أن تخرج في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" لتعترف بمرضها، وأعربت فيفي عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها، لكنها صدمتهم قائلة "ادعولي لأن أنا عيانة.. ومبقولش إن أنا عيانة.. ده اللى مخبياه عليكم".

وأكدت أنها بشكل يومي تأمل من الله أن يشفيها كي تخرج للجمهور في بث مباشر، كما كانت العادة بينهم، وطالبت محبيها بالدعاء قائلة "ادعولي إني أبقى كويسه.. أنا عيانة ومحتاجة دعواتكم".

ووجهت فيفي كلمات الحب لجمهورها مؤكدة أن الحب الذي تشعر به من الجميع، هو ما سيساعدها على التعافي والعودة سريعا من الأزمة الصحية التي تمر بها.

فيفي عبده علّقت على الفيديو بأنها ستكتفي بهذه الكلمات ولن تذكر شيئا آخر، واختتمت كلماتها في المقطع بممازحة جمهورها بتلك الكلمات التي اعتادوا عليها منها.

وبعد كلماتها تلقت فيفي عبده العديد من التعليقات، حيث حرص عدد من زملائها أيضا على الاطمئنان عليها، ومن بينهم غادة عبد الرازق، ونيكول سابا، التي تمنت لها الشفاء والعودة سريعا، وكذلك رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مئات التعليقات الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا أعادت أميركا ملايين الجنود للوطن خلال 14 شهرا هكذا أعادت أميركا ملايين الجنود للوطن خلال 14 شهرا
"معا شيء جميل".. أغنية فريدة أطلقها موسيقيون من 197 دولة

الأكثر قراءة

بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها
أكثر من 100 فرصة.. تكشف أكثر من 100 فرصة.. تكشف "أرقاماً كارثية" لهجوم النصر
تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة

قبل أن تذهب

صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟
صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟

اكتشف المزيد