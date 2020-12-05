  • مباشر
اللغة

أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر

أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

في واقعة طريفة اقتحم جمل شارد مستشفى حكومياً في مصر، ما أثار عاصفة من السخرية على مواقع التواصل.

وشهد مستشفى أوسيم صباح اليوم السبت واقعة غريبة، حيث فوجئ الموظفون والأطباء بجمل شارد يقتحم المستشفى ويتجول في طرقاته.

وحاول الموظفون إخراج الجمل بالقوة دون جدوى، حتى تمكن أفراد الأمن في النهاية من إخراجه.

وتبين أن "الجمل" كان صاحبه يقوده في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر منه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.

من جانبه أحال مدير المستشفى موظفة قامت بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل للتحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر
المخرج تامر محسن للعربية.نت: هذه أسباب تأجيل المخرج تامر محسن للعربية.نت: هذه أسباب تأجيل "تقاطع طرق"

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر
الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد