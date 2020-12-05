أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر

في واقعة طريفة اقتحم جمل شارد مستشفى حكومياً في مصر، ما أثار عاصفة من السخرية على مواقع التواصل.

وشهد مستشفى أوسيم صباح اليوم السبت واقعة غريبة، حيث فوجئ الموظفون والأطباء بجمل شارد يقتحم المستشفى ويتجول في طرقاته.

وحاول الموظفون إخراج الجمل بالقوة دون جدوى، حتى تمكن أفراد الأمن في النهاية من إخراجه.

وتبين أن "الجمل" كان صاحبه يقوده في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر منه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.

من جانبه أحال مدير المستشفى موظفة قامت بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل للتحقيق.