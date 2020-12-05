  • مباشر
اللغة

صورة حزينة.. هكذا يودّع مرضى العناية الفائقة عائلاتهم "افتراضياً"

ipad end of life
الأجهزة اللوحية التي تم تجهيزها لوداع المرضى في العناية المركزة
فيروس كورونا

صورة حزينة.. هكذا يودّع مرضى العناية الفائقة عائلاتهم "افتراضياً"

بسبب انتشار وباء كورونا حظرت عدة مؤسسات طبية ودور رعاية الزيارات الخارجية عن نزلائها لمنع نقل العدوى من وإليهم

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لاقت صورة "حزينة" تم نشرها مؤخراً على موقع "تويتر" تفاعلاً كبيراً، حيث إنها تعبّر عن الألم الذي تعيشه آلاف العائلات التي تودّع أحد أفرادها في العناية المركزة في ظل انتشار وباء كورونا.

وبسبب انتشار الوباء، حظرت عدة مؤسسات طبية ودور رعاية الزيارات الخارجية عن مرضاها لمنع نقل العدوى من وإلى نزلائها.

وفي هذا السياق، جهّز أحد المستشفيات في الولايات المتحدة عشرات الأجهزة اللوحية المثبتة على قواعد، لعقد اجتماعات افتراضية "وداعية" بين نزلائها في العناية الفائقة وعائلاتهم الممنوعة من زيارتهم.

وكتب المستخدم الذي نشر هذه الصورة على "تويتر": "هذه أجهزة آيباد يتم إعدادها من قبل طبيب أعرفه يعتني بمرضى في نهاية حياتهم، لعقد لقاءات "وداعية" افتراضياً في العناية المركزة".

يذكر أن الحساب الذي نشر الصورة يعود لشخص لم يكشف عن اسمه الحقيقي إلا أنه يُعرّف عن نفسه بأنه طبيب في قسم الطوارئ وطب العائلة في إحدى المناطق الريفية.

الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا العرب والعالم فيروس كورونا الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا

وقد لاقت الصورة، الني تم نشرها الخميس الماضي، تفاعلاً كبيراً حيث تم إعادة نشرها أكثر من 37 ألف مرة، بينما علّق عليها المئات مشددين على ضرورة نشر الوعي حول العدوى.

وقد أعادت تغريدها إحدى الطبيبات، وتدعى استر شو كاتبةً: "لا يمكننا أن نريكم المزيد بسبب احترام خصوصية المرضى، لكن إن لم تصلكم الرسالة من خلال هذه الصورة، فإذاً لا يمكننا أن نساعدكم أكثر".

من جهتهم علّق البعض راوياً تجربته الأليمة في وداع أحد أفراد أسرته "افتراضياً" بسبب الوباء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر
فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر
الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد