بعد "حلقة الثعلب".. وقف برنامج ريهام سعيد والأخيرة تعلق

بعد الغضب الذي أثارته الحلقة الخاصة بـ"رحلات صيد الحيوانات البرية"، وعلى رأسها الثعالب والذئاب، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري السبت وقف برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار" لحين انتهاء التحقيقات مع المذيعة ريهام سعيد، والممثل القانوني للقناة، بعد تقديم شكاوى ضد البرنامج.

يشار إلى أن الحلقة تضمنت تعذيباً للحيوانات، حيث ظهرت سعيد مع مجموعة من الأشخاص وهم يمسكون بثعلب صغير، وقيدوا ساقيه، وهو ما أثار استياء المهتمين بحقوق الحيوان. وظهر الثعلب يتعرض للتعذيب والتقييد والخنق حتى انهمرت دموعه من شدة الألم. كما أثارت الحلقة غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بإيقاف المذيعة المصرية.

أول تعليق

وفي أول تعليق لها على قرار وقف برنامجها عبرت ريهام سعيد عن حزنها من حالة الهجوم التي تتعرض لها واتهامها بتعذيب الحيوانات من أجل جذب ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك: "أنا اتربيت في منزل طول عمره فيه حيوانات، وكان عندي سنجاب وقنفذ ونسر، وطلعت الصور بتاعة ابني امبارح اللي ماسك فيها الحيوانات"، مؤكدة أن فكرة تجارتها بالحيوانات وأنها إنسانة بلا رحمة غير حقيقية خاصة من الأشخاص المقربين منها والذين يعرفون مدى علاقتها وحبها للحيوانات.

سعيد تعتذر

كما اعتذرت سعيد، خلال رسالتها عن مشهد صور اصطياد الحيوانات التي تسببت في أذى مشاعر جمهورها المتابعين، لافتة إلى أنها في النهاية ليست المسؤولة عن هذا المشهد، قائلة: "إحنا قلنا عايزين نركز على مهنة صيد الحيوانات وأنا مخلتش الرجل يصطاد الحيوانات بالطريقة الصعبة دي عشان أصور، أنا رايحة أصور رحلة صيد ذئاب وثعالب فقط".

وتابعت: "أنا معرفش إحنا هنصطاد إيه، وأنا طالعة رحلة صيد زي أي حد ودي طريقتهم اللي بيصطادوا بيها، وأنا مليش دخل بيها، ومهنة الصيد موجودة لأغراض كثيرة منها علمية ومنها تجارية، وأنا وظيفتي تغطية رحلة الصيد، وواضح من الحلقة وكلامي في الآخر إني مش مبسوطة من الطريقة اللي بيصطادوا بيها، وده ظهر في تعبيرات وجهي خلال التصوير".

"تسليط الضوء على ظاهرة سيئة"

إلى ذلك أوضحت سعيد أن هذه الطريقة للصيد مرفوضة بالنسبة للجمهور ولها هي أيضاً، إلا أنها لا تعرف الطريقة الصحيحة للصيد، مضيفة: "أنا معرفش طريقة الصيد الصح، وطبعاً حق الناس تزعل، لكن متبقاش ريهام عملت حلقة لتعذيب الحيوانات عشان تكسب مشاهدة".

وأكدت أن البرنامج سلط الضوء على ظاهرة سيئة لصيد الحيوانات البريئة وأنها سعيدة بكشف طريقة الصيادين الذين يصطادون الحيوانات بطريقة سيئة، مشيرة إلى أن البرنامج سلط الضوء على ملف لم يتطرق له الإعلام من قبل، وأن برنامجها قائم على الحقيقة وتسليط الضوء على الحقيقة بحلوها ومرها.

كما أبدت سعيد تعجبها من عدم تسليط الضوء نهائياً على طريقة الصياد في صيد الثعالب والذئاب، قائلة: "محدش خالص جاب سيرة الصياد ولا طريقة الصيد وكله عليا أنا وانا مالي، والصيادين بيصطادوا الثعالب والذئاب بهذه الطريقة من 50 سنة أباً عن جد، وأنا مليش علاقة بالصيد".

"في شغل ممنهج ضدي"

إلى ذلك وجهت رسالة إلى الجمهور: "أنتم شفتوا طريقة الصيد غير مرضية بتعدموني أنا ليه وأنا مخترعتيش الطريق دي، ولا قلت للصيادين يصطادوا، وأنا غطيت حاجة بتحصل بمنتهى الصدق وليه الصدق بيضايق؟ أرجو من الجمهور عدم تكرار الغلطة وبلاش كل مرة أتظلم وأتاخد مع التيار"، مضيفة: "في ناس ضدي وناس متضايقة إني طلعت البرنامج ده وناس مستأجرة عشان تتدخل جوه الحملة دي وتعمل هاشتاغات ضدي، والبرنامج بتاعي هادف وبيعالج ناس وبرنامج وطني وشريف وبيقدم كل ما هو مفيد، والحلقة دي مفيدة جداً لو هتخلي كل الصيادين يغيروا طريقة الصيد يبقى أنا عملت خير كتير للحيوانات".

واستطردت: "أنا أعتذر عن المشاهد السيئة لصيد الحيوانات ولكن في شغل ممنهج ضدي، وأنا موقفة بقالي سنة ونص ولسه راجعة البرنامج وعايزة أقدم حاجة كويسة وحاجة هادفة وبنقدم فرح وبحاول أرضي الذوق العام للمشاهد".

يذكر أنه في وقت سابق، أصدرت قناة النهار بياناً تعتذر فيه للمشاهدين عن مضمون الحلقة، ونوهت بحذف الحلقة من على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

"رسالة خاطئة وغير مهنية"

وكانت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، قد أكدت عبر صفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك"، أن ريهام سعيد وقعت في عدة أخطاء خلال الحلقة، إذ لم تحصل على التصاريح اللازمة لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية ولصيد حيوان بري.

كما قدمت الحلقة رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون من خلال استخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات، بحسب الوزيرة، الذي اعتبرته انتهاكاً واضحاً لقوانين وأعراف الرفق بالحيوان.

يشار إلى أن القانون المصري يجرم تلك الرحلات بشكل واضح، إذ تنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 على أنه "يحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها".

وسبق أن جرى وقف برنامج ريهام سعيد لمدة عام منذ أغسطس 2019، بعد تهكمها على أصحاب السمنة والأوزان الزائدة.