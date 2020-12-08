مضى أحدهم مساء أمس إلى جسر للمشاة في حي اسمه "طهران پارس" شرقي العاصمة الايرانية، وفرد عليه العلم الاسرائيلي ليتدلى ويراه المارة مشيا وبالسيارات، ومدّ أسفله يافطة كتب عليها Thank You Mossadبخط اليد، في كلمات "شكر للموساد" بالانجليزية، وتشير ربما الى اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده في 27 نوفمبر الماضي بطهران.

مثبت العلم، أو ربما آخر كان برفقته، صوّره بهاتفه المحمول وهو متدل على الجسر، بجانب اعلان كبير عن أحد منتجات شركة "كاله" للمواد الغذائية المعلبة في ايران، بأن "السكر فيه قليل وغني بالكالسيوم" وفقا لما قرأته "العربية.نت" مترجما عما ذكره عن الاعلان بعض من بثوا الفيديو في حسابات لهم بمواقع التواصل، ممن استغرب الكثيرون منهم بقاء العلم الى ما بعد منتصف الليل قبل أن يصل عناصر من الشرطة، ويقومون بانزاله.

خلت مواقع التواصل من المشككين

ويبدو أن واضع العلم على الجسر، تعمد تثبيته بجوار إعلان لشركة محلية معروفة في إيران، ليثبت أن العلم تم تثبيته في قلب طهران فعلا، وليبعد أي شكوك بأن التصوير تم على جسر في دولة أخرى، ثم الزعم بأنه تم في ايران، لذلك خلت مواقع التواصل من المشككين.

ويبدو أن أكثر من كان سعيدا بالعلم الموضوع تسللا، هي "كاله" التي انتشر اسمها آلاف المرات في مواقع التواصل بشكل خاص، كما بوسائل اعلام، لا بد أنها قامت بالتعريف بها كمصانع منتجة للجبنة والزبدة وقشطة الحليب، حتى والفلافل المعلبة وغيرها الكثير.