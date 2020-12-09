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عمان.. اعتداء على صبي بآلة حادة في الرأس

اعتداء على حدث في الأردن
الفتى الضحية

عمان.. اعتداء على صبي بآلة حادة في الرأس

الجاني من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، الأربعاء، إنه ورد بلاغ بعد منتصف ليل الثلاثاء بإسعاف حدث يبلغ 15 عاماً من العمر للمستشفى، إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الرأس من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية عمان.

وأضاف الناطق أن الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة، فيما بينت التحقيقات الأولية أن الجاني حضر لمنزل الحدث لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الحدث، وبعد عدم العثور على والده، أقدم على ضرب الحدث بواسطة أداة حادة على عدة مناطق في منطقة الرأس.

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وفور تلقي البلاغ تشكلت فرق تحقيق وتفتيش ومتابعة للبحث عن الجاني، الذي تم تحديد هويته، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات.

وتمكنت فرق التحقيق المشتركة في وقت قياسي من تحديد مكان اختباء الجاني داخل إحدى المزارع جنوب العاصمة وجرى مداهمتها، وإلقاء القبض عليه وبدء التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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