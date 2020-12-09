قريباً.. كتاب يروي سيرة حياة "القيصر" كاظم الساهر

أعلن حسين جبار، شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر موافقة "القيصر" على نشر كتاب يروي مسيرة شقيقه العائلية والفنية بعد عامين على اتمام كتابته.

أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته). أكثر من 400 صفحة. كتبته بكل صدق وأمانة واخلاص وموضوعية، وبعد جلسات... Posted by Hussain Jabbar on Sunday, December 6, 2020

وكتب جبار على صفحته في "فيسبوك": "أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة".

وأضاف: "عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".