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بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"

نسرين طافش
نسرين طافش

بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"

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دبي - العربية.نت

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"أنا مش كمالة عدد ولا فأر تجارب".. بتغريدات متتالية أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن غضبها من التجارب التي تقام على بعض مرضى كورونا بلقاح "فايزر -بيونتيك" لكورونا.

إلى ذلك، قالت الفنانة السورية، وفاة ستة أشخاص تم تطعيمهم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أنها "ناقشت مؤخرا أطباء متأكدين من أمان تطعيم كورونا ومتعصبين له والدليل "قالوا" حتى هم ما شافوا الأبحاث أو أشرفوا على هذه الأبحاث ليكونوا متأكدين تماما - البحث ليس مقالا أو تصريحا- وناقشت أطباء غير متأكدين من أمان التطعيم لأنهم لا يؤمنون بما قيل".

وأضافت في تويتر "بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح كورونا والمسوقين له والمتعصبين له يقدمولنا بحثا تفصيليا عن مكونات اللقاح ويشرحولنا بالأدلة والبراهين العلمية.. لأنو الموضوع بات مشبوها جدا وعليه ألف علامة استفهام.. أما لو بقي الدليل (قالوا) فالله يحمي الناس اللي أخدوا اللقاح".

وتابعت "أنا أؤمن بالعلم المبني على الأبحاث.. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما إنو أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهرا للتاكد من أنه آمن.. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل.. إن لم نقل الرفض التام".

كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد رفضت التطعيم باللقاح قائلة على حسابها في إنستغرام "40 سنة من الأبحاث وما في لقاح للإيدز.. 100 سنة على الأقل أبحاث وما في لقاح للسرطان.. أبحاث مستمرة وما في لقاح للبرد العادي.. لكن الآن وفي أقل من سنة فيه لقاح لكورونا وتريدون مني أن أخده.. شكرا بس لا.. ما راح أخده".

كانت هيئة الدواء الأوروبية، قالت إن بيانات فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا المنتج بشكل مشترك من شركتي فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية قوية جدا.

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