  • مباشر
اللغة

بين البسكويت وماري أنطوانيت.. نائب لبناني يشعل "التواصل"

بين البسكويت وماري أنطوانيت.. نائب لبناني يشعل "التواصل"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تصريح ولا أغرب من نائب لبناني أشعل مواقع التواصل في لبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وأثار موجة انتقادات وسخرية واسعة.

ففي مقابلة على إحدى القنوات المحلية، تطرق عضو تكتل لبنان القوي، النائب روجيه عازار، إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لافتاً إلى أنه سبق ومر بظروف مماثلة في حياته.

اليونان تصرّ على إجراءات أوروبية مشددة ضد تركيا العرب والعالم اليونان تصرّ على إجراءات أوروبية مشددة ضد تركيا

وفي إطار حديثه، أعاد عازار التذكير بمقولة ماري أنطوانيت الشهيرة، ملكة فرنسا الراحلة وزوجة الملك لويس السادس عشر: "إذا لم يكن هناك خبز (للفقراء) فليأكلوا كعكاً (بسكويتاً)".

واللافت في الموضوع هو أنه نسب هذه المقولة لمن سماها بـ"ماري روز"، إحدى سيدات منطقة الأشرفية، وهي جزء من العاصمة بيروت.

فرد عليه مقدم البرنامج بالقول: "هذا ما قالته ماري أنطوانيت، شو خصها بالأشرفية". ليضحك النائب معلقاً: "يقال إن ماري أنطوانيت كانت تعيش في الأشرفية".

يشار إلى أن أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 أدت إلى سقوط نصف السكان في براثن الفقر، إضافة إلى انهيار العملة.

كما يأتي هذا في وقت تتجه فيه البلاد سريعاً نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية

الأكثر قراءة

صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل "جبالها" لمفاعلات نووية
دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس
موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد