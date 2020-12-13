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شاهد.. رجل يصعد على جناح طائرة قبيل إقلاعها

الرجل على جناح الطائرة

شاهد.. رجل يصعد على جناح طائرة قبيل إقلاعها

الطائرة كانت تستعد للإقلاع متجهة إلى بورتلاند بولاية أوريغون، عندما اكتشف الطيار الرجل يقترب من الطائرة

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واشنطن - بندر الدوشي

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أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة NBC نيوز رجلاً، وهو يمشي على جناح طائرة ويخلع حذاءه، قبل أن يقترب منه رجال الأمن وينزلق واقعا أرضا.

وقالت السلطات الأميركية إنها اعتقلت رجلاً اقتحم مطار ماكاران الدولي في ولاية لاس فيغاس، وصعد بشكل غريب على جناح طائرة الركاب، قبل أن يسقط على الأرض يوم السبت.

وقالت شبكة NBC في لاس فيغاس إن الرجل قفز فوق سياج المطار قبل أن يتجه إلى جناح طائرة الركاب التابعة لشركة طيران ألاسكا الجوية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة NBC نيوز الرجل وهو يمشي على الجناح ويخلع حذاءه. وعندما اقترب الضباط من الجناح انزلق وسقط على الأرض. وقال جو راجشيل، المتحدث باسم مطار ماكاران إنه تم احتجازه ونقله إلى منشأة طبية.

وقالت شركة "ألاسكا إيرلاينز" في بيان إن الطائرة كانت تستعد للإقلاع متجهة إلى بورتلاند بولاية أوريغون نحو الساعة 2 ظهرًا، عندما اكتشف الطيار الرجل يقترب من الطائرة، عندها أبلغ مشغلي برج المراقبة.

وقالت شركة الطيران إنه تم إرسال سلطات إنفاذ القانون وتمكنت من القبض على المقتحم. وتابعت "ضيوفنا وموظفونا بخير ونعمل مع سلطات إنفاذ القانون، وقد عادت الطائرة إلى البوابة لإعادة إجراءات التفتيش".

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