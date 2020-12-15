غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً

أثارت حادثة تحطيم صخرة "عراعر" في منطقة ذيبان بمحافظة مأدبا جنوب الأردن، إلى غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر كثيرون عن استنكارهم لهذه التصرفات، ووصفوها بأنها تنم عن الجهل، وتراجع أخلاق فاعليها، مطالبين السلطات بمعاقبة المخربين.

وكانت مواقع محلية قد ذكرت، أمس، أن مجهولين قد حرقوا إطارات مطاطية تحت الصخرة ليتحول لونها للأسود كما حطموا جزءا من مقدمتها.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد الاثنين، لمديرية شرطة محافظة مأدبا بقيام أشخاص مجهولين بالاعتداء وتحطيم أجزاء من صخرة ذيبان والتي تُعد مقصداً سياحياً في المنطقة.

وأكد أنه جرى تشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة تلك الواقعة بالتنسيق والتعاون مع ذوي الاختصاص للوقوف على ملابسات الحادثة واعتقال المخربين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكانت الصخرة شغلت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد نشر صور وهي تبدو كأنها معلقة بالهواء، وتطل الصخرة على وادي عراعر، وفي المدى تظهر سفوح جبل شيحان وسواقي أرنون وبحيرة سد الموجب.



وتعد بلدة عراعر من المواقع الأثرية في الأردن والتي يعود تاريخها القديم إلى العصر الحديد ويحظى باهتمام كبير من علماء الآثار.