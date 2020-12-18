  • مباشر
اللغة

محمد منير يتعرض لوعكة مفاجئة.. استدعت نقله للمستشفى

محمد منير

محمد منير يتعرض لوعكة مفاجئة.. استدعت نقله للمستشفى

أجرى سابقا جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض.

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات الشهيرة بعلاج حالات المخ والأعصاب بمدينة 6 أكتوبر، لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

ويجري منير العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددًا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد منير الملقب بـ "الكينغ" تعرض لوعكة صحية قبل عامين بعد تعرضه لكسر في الساق تطلب إجراء جراحة تغيير مفصل، وعاد بعدها إلى منزله القديم في منطقة غاردن سيتي بعد أن تركه لمدة 3 سنوات لانتقاله إلى منزله الجديد في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحًا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز".

محمد منير
محمد منير

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".

وأضافت وسائل الإعلام أن منير يعاني من حالة حزن طويلة بعد وفاة محمود منير ابن عمه ومدير أعماله وكاتم أسراره العام الماضي وظهر وقتها "الكينغ" وهو يتلقى العزاء جالسا على مقعد وفي حالة نفسية وصحية سيئة، وظهر بعدها منير في لقاء تلفزيوني مع الكاتب عمر طاهر.

محمد منير
محمد منير

يذكر أن آخر ما طرحه منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادي"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

كما شارك في فيديو كليب أغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوى إبراهيم "ماما نجوى".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تناول ثمرة واحدة يوميًا من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيدًا تناول ثمرة واحدة يوميًا من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيدًا
بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا

الأكثر قراءة

الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة
جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم
أهم شخصيات عالمية رحلت في 2020.. بينهم إعلامية بالعربية أهم شخصيات عالمية رحلت في 2020.. بينهم إعلامية بالعربية

قبل أن تذهب

ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟
ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟

اكتشف المزيد