مصري ينقذ 6 أطفال من الموت في حريق مروع.. وينقل للمستشفى

اشتعلت مواقع التواصل في مصر بالدعاء للشاب العشريني جون الذي ساقه القدر ليكون بطلًا في قصة إنقاذ 6 صغار عجزوا عن الهروب من نيران حريق الأشجار بجوار نادي أطباء محافظة أسيوط جنوب مصر.

بدأت القصة، الثلاثاء الماضي، عندما وجد جون أطفالا عالقين وعلى وشك الموت المحقق ليتحول لسوبر مان في تلك اللحظات ويبدأ عملية إنقاذ الأطفال الستة دون خوف أو تردد قبل أن يتم نقله هو للمستشفى لإنقاذه من آثار الدخان الذي كاد ينهي على حياته.

ويقول جون مدحت (21 عامًا) طالب بالفرقة الثانية بمعهد الإرشاد السياحي بالأربعين في أسيوط، وهو بطل إنقاذ الأطفال في تلك الواقعة، إنه تواجد أمام الحريق بالصدفة البحتة، فهو يعمل في إعداد وتجهيز الحفلات وكان على موعد مع عدد من أصدقائه بجامعة أسيوط للاتفاق على تجهيز حفلة خيرية للأيتام في رأس السنة عندما شاهد الوضع الصعب لهؤلاء الأطفال وقراره بإنقاذهم بأي شكل.