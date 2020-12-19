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مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه

طفل الفيديو - ابن المطرب الشعبي
الطفل الذي يظهر بالفيديو

مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه

مقاطع فيديو لنجل مطرب شعبي لا يتعدى عمره 6 سنوات تثير الجدل بمصر

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  القاهرة - ريم الششتاوي 

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو لنجل مطرب شعبي لا يتعدى عمره 6 سنوات، يعرض فيه والد الطفل قصة حب يعيشها الطفل مع زميلته في المدرسة من خلال مقاطع فيديو وتعليقات ساخرة من والده، المقاطع التي انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل ولاقت تفاعلا كبيرا بين غضب البعض لاستغلال الطفل للحصول على الشهرة وبين تعاطف البعض مع الطفل.

ومن جهته، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجمعة، واقعة استغلال الطفل من قبل والده المطرب الشعبي، الذي نشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد أعلن المجلس عن اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة، حيث تقدم المجلس ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث للعنف بين الأطفال، بالإضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بتلك المطرب على فيسبوك، بالإشارة إلى بث مهرجانا غنائيا بعنوان خادش للحياء العام سيكون بطله الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، وذلك مما أثار استياء شديدا من هذه الأفعال غير المقبولة.

وأكدت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، وأن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريضهم للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم، ويمثل اعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

دكتورة سحر السنباطي
دكتورة سحر السنباطي

وأضافت أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل وبما في شأنه تعريض الطفل للخطر، وهو مخالف أيضا لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

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