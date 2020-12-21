بعد ساعات من فوزه.. محمد صلاح ينشر رسالة لـ"بيغ رامي"

بعد ساعات قليلة من فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا" العالمية لكمال الأجسام، نشر نجم الكرة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تهنئة إلى رامي السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي".

وكتب صلاح: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".

ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا ٢٠٢٠👏👏 — Mohamed Salah (@MoSalah) December 20, 2020

هذا وكان السبيعي قد حقق إنجازا لافتا بالتتويج بالميدالية الذهبية للبطولة الأعلى في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي، حيث شارك "بيغ رامي" في "الوزن المفتوح"، ونافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.