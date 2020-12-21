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بعد ساعات من فوزه.. محمد صلاح ينشر رسالة لـ"بيغ رامي"

Mohamed Salah smiles next to his teammates in Cairo international stadium. (Reuters)
محمد صلاح - أرشيفية

بعد ساعات من فوزه.. محمد صلاح ينشر رسالة لـ"بيغ رامي"

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دبي - العربية.نت

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بعد ساعات قليلة من فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا" العالمية لكمال الأجسام، نشر نجم الكرة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تهنئة إلى رامي السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي".

وكتب صلاح: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".

هذا وكان السبيعي قد حقق إنجازا لافتا بالتتويج بالميدالية الذهبية للبطولة الأعلى في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي، حيث شارك "بيغ رامي" في "الوزن المفتوح"، ونافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.

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