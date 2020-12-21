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مريم المريضة.. سرقت صور كردية وخدعت ملايين المصريين

الفتاة الكردية التي سرق حساب مريم المزيف صورها
الفتاة الكردية التي سرق حساب مريم المزيف صورها

مريم المريضة.. سرقت صور كردية وخدعت ملايين المصريين

مشجعو النادي الإسماعيلي لكرة القدم ظنوا أن فوزه سيساعد الطفلة كثيراً في رحلة علاجها من المرض الخبيث

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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خلال الأيام الماضية، كانت قصة الطفلة مريم "مريضة السرطان" الشغل الشاغل وحديث وسائل التواصل والأوساط المصرية بعدما ضجت مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة بتفاصيل حكايتها.

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فقد تداول مشجعو النادي الإسماعيلي لكرة القدم أن فوزه سيساعد الطفلة كثيرا في رحلة علاجها من المرض الخبيث، إلى أن خابت الآمال بعدما اتضح للجميع أن القصة ما هي إلا قصة وهمية لا أساس لوجودها.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها ومعها حملات وهاشتاغات داعمة لها بينها: #مريم_قلب_الإسماعيلي، ومطالبات لا تتوقف لنجوم "الدراويش" بالفوز من أجل إسعاد مريم.

كما شارك في الحملة عدد من نجوم النادي الذين ظهروا في فيديوهات لتقديم الدعم النفسي للطفلة ووعدوها ببذل كل ما في وسعهم للفوز، وإدخال البهجة إلى قلبها.

مأساة عن الأم أيضاً

أخيراً، وصلت الضجة إلى إدارة النادي التي عملت على التواصل مع الطفلة عن طريق حساب والدتها للوصول إليها وتوفير الدعم، من خلال لاعبي الفريق.

وأوضح علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي لـ"العربية.نت"، أنه وبعد انتشار القصة حاول التواصل مع أم مريم من خلال حسابها الشخصي، إلا أن الأم رفضت تلقي أي دعم، وقالت إنها تحتاج فقط للدعاء من الفريق.

كما أشارت والدتها إلى أنها خارج مصر، وأنها ستخضع لعملية جراحية خلال أيام في هولندا، طالبة من الجميع الدعاء لها.

وهمية ليس لها وجود

ثم شرح علاء مؤكداً أنه لم تمضِ إلا ساعات قليلة على المكالمة مع الأم حتى اكتشفت إدارة النادي أن قصة مريم ما هي إلا قصة وهمية وليس لها أي وجود.

وشرح أنه ومن خلال عمليات البحث تأكد أن الصور المنسوبة للطفلة عبر حسابها على موقع إنستغرام، هي صور لطفلة كردية تعمل عارضة أزياء للأطفال، وأن الحساب الذي روج للقصة ما هو إلا حساب مزيف لا أصل له.

فتح تحقيق

وفي نهاية حديثه، أكد علاء أن النادي يعمل على مساعدة كل محبيه ومشجعيه لذلك لم يتردد في الاستجابة لهذه الحملة، وأنه فوجئ بهذا التصرف الغريب والصادم ممن قام بالترويج لهذا الحساب الوهمي.

إلى ذلك، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، وكشف المتورطين في الترويج للقصة المختلقة، والتي حظيت بتعاطف كبير من جمهور الفريق.

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