دموعها البريئة لم تشفع لها.. طفلة سورية تبكي بحرقة

لم تشفع لها دموعها النقية أن تتحمل ظلم الحياة وقسوتها، بكت بحرقة تشكو تجمد أطرافها من البرد في مدينة تعوم على بحر من النفط.

كان كل ذنبها أنها خلقت في بلد غارقة في الحرب منذ أكثر من عشر سنوات، ويحكمها نظام يرفض التخلي عن الكرسي مهما كان الثمن.