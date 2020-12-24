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محاولة دهس في الكويت.. والداخلية تتحرك

محاولة دهس
من الفيديو

محاولة دهس في الكويت.. والداخلية تتحرك

الداخلية الكويتية تنشر عادة وبصورة دورية إجراءات تتخذها بحق مقاطع فيديو متداولة في البلاد تتضمن مخالفات قانونية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص، نشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة من المقطع قائلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص، فور تداول المقطع قامت الأجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه".

ولفتت الوزارة إلى أنه تبين من التحقيقات، أن الظاهرين في الفيديو هم مواطنون، وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يذكر أن الداخلية الكويتية تنشر عادة وبصورة دورية إجراءات تتخذها بحق مقاطع فيديو متداولة في البلاد تتضمن مخالفات قانونية.

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