محاولة دهس في الكويت.. والداخلية تتحرك

بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص، نشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة من المقطع قائلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص، فور تداول المقطع قامت الأجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه".

بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس احد الاشخاص.

انه فور تداول المقطع قامت الاجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه حيث تبين انهم مواطنين وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة بحقهم. pic.twitter.com/OaF5yw0gWA — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 22, 2020

ولفتت الوزارة إلى أنه تبين من التحقيقات، أن الظاهرين في الفيديو هم مواطنون، وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يذكر أن الداخلية الكويتية تنشر عادة وبصورة دورية إجراءات تتخذها بحق مقاطع فيديو متداولة في البلاد تتضمن مخالفات قانونية.