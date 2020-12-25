أنقذونا حكومتنا لا تكترث..مناشدات من إيران لمنظمة الصحة

بينما سجلت البلاد أكثر من مليون حالة حتى اليوم، وحصد الوباء حوالي 54 ألف شخص، وبعد مناشدات كثيرة لحل الأزمة، استغاث ناشطون إيرانيون عبر تويتر، بمنظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على لقاحات لفيروس كورونا معتمدة دولياً، وعبروا عن قلقهم من أن تفرض عليهم السلطات في بلدهم أخذ لقاح محلي الصنع، لا يزال في مرحلة التجارب.

في التفاصيل، بعدما امتلأت حسابات وسائل التواصل في إيران خلال الساعات الأخيرة، بتفاعل الناشطين هناك عبر هاشتاغ #واكسن_بخريد، أي "شراء اللقاح"، تعبيراً عن رفضهم انتظار اللقاح الذي تعمل على إنتاجه طهران، رافقت الهاشتاغ تغريدات أخرى أطلقها إيرانيون باللغة الإنجليزية في محاولة لإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي.

"بشر لا أرقام"!

ومن بين ما انتشر مناشدات إيرانية لمنظمة الصحة العالمية تحديداً، تطالبها بتأمين اللقاح للإيرانيين لأن الوضع في الداخل بات لا يحتمل.

Iranians don' t want to wait for Iranian vaccine.



BUY VACCINE RIGHT NOW👊#واکسن_بخرید — Unicorn1985 (@Unicorn19852) December 24, 2020

فقد غردت إيرانية قائلة إن "الإيرانيين لا يريدون انتظار اللقاح الإيراني.. اشتروا اللقاح الآن".

فيما قالت أخرى: "إن الإيرانيين مروا بما يكفي.. طواقمنا الطبية مستنزفة بشدة. جميعنا يستحق تلقي اللقاح الموافق عليه من قبل الإدارة الأميركية للغذاء والدواء".

كما نشر أحدهم صورة لمجاعة، وأخرى لدفن ضحايا كورونا، مرفقا إياها بتعليق يقول إن "تاريخ إيران تكرر مرة أخرى".

وقالت تغريدة ثانية: "نحن لسنا أرقاماً.. نحن بشر".

Persians have been through enough. Our medical staff are way too exhausted. We all deserve to be vaccinated with #FDA approved vaccines. So please buy vaccines ASAP.#واكسن_كرونا_مطالبه_ملى #واکسن_بخرید — Niloofar_Sp91 (@NiloofarSp91) December 24, 2020

لقاح محلي أثار جدلاً

جاء ذلك بعد أيام من إعلان إيران حصول مشروع تطوير لقاح محلي على إذن لمباشرة التجارب السريرية على البشر، وفقا لما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

ووفقا للسلطات الإيرانية، فإنه من المحتمل أن يتم السماح لثلاث شركات أخرى بإجراء تجارب بشرية نهاية شهر يناير القادم.

فيروسات كاملة غير فعالة!

ويعتمد اللقاح الإيراني على فيروسات كاملة غير فعالة تعمل على تحصين جسم متلقيها ضد العدوى.

#واکسن_بخرید @WHO

Please do something for us

our governments doesn’t care about us😢 — •پــ‌ــوکــــر• (@pokeeeeeer) December 24, 2020

يذكر أنه وبعد تصاعد الضغوط الشعبية في البلاد، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، حل المشاكل التي تعترض شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج، بعدما كانت السلطات تتذرع بالعقوبات في التأخر بالقضية.

وقال همتي، الخميس، في تدوينة عبر موقع "إنستغرام": "تم تخصيص 200 مليون يورو لشراء لقاح كورونا من الخارج، وقد تم التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن ليتم شراء ونقل اللقاحات، وسيتم في أقرب وقت ممكن".

لكن المسؤول الإيراني لم يحدد وقتًا لاستيراد اللقاح، كما لم يذكر تفاصيل عن نوع اللقاح وكميته.