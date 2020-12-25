"لماذا لا تمشط شعرك".. سؤال ولا أغرب لبوريس جونسون

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، لموقف غريب، حين سأله صحافي أحد أغرب الأسئلة الشخصية على الإطلاق.

فقد نقل أحد الصحافيين سؤال أوصته أمه بطرحه على المسؤول البريطاني الرفيع.

أما فحوى السؤال، الذي لا شك راود العديد من البريطانيين وغير البريطانيين على غرابته، فكان عن شعر رئيس الحكومة، ولماذا لا يمشطه.

فقد قال الصحافي حرفيا: "أنت تمثل البلاد في الخارج، إلا أننا قلما نرى شعرك مرتباً، أمي تريد أن تعرف لماذا لا تسرحه".

إلا أن جونسون رد برحابة صدر، ضاحكاً ومستنكرا في آن، قائلاً: نعم لدي مشكلة في شعري، لكنني أرتبه دوماً، لا بل لدي مشط في مكتبي". وتابع مبتسماً: "بلغ تحياتي لأمك، وأتمنى لها أعيادا كريمة، كما أقدم لها اعتذاري"!