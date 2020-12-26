بالفيديو.. كلب مسعور يهاجم أطفالاً في مصر ويثير الذعر

رصدت كاميرات مراقبة مثبتة على واجهات بعض المحلات التجارية والمنازل في منطقة الحصواية، شرق مدينة قنا بصعيد مصر، لحظات هجوم كلب بري على مجموعة من الأطفال.

وقام بالهجوم على 10 أطفال وعضهم، إضافة إلى آخرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض الكلب على طفل وعضه في رقبته، ثم هاجم الباقين، كما تجول في شوارع المنطقة وهاجم كل من يعترض طريقه، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسؤولي الطب البيطري.