  • مباشر
اللغة

بالفيديو.. كلب مسعور يهاجم أطفالاً في مصر ويثير الذعر

121
121

بالفيديو.. كلب مسعور يهاجم أطفالاً في مصر ويثير الذعر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رصدت كاميرات مراقبة مثبتة على واجهات بعض المحلات التجارية والمنازل في منطقة الحصواية، شرق مدينة قنا بصعيد مصر، لحظات هجوم كلب بري على مجموعة من الأطفال.

بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد ثقافة وفن بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد

وقام بالهجوم على 10 أطفال وعضهم، إضافة إلى آخرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض الكلب على طفل وعضه في رقبته، ثم هاجم الباقين، كما تجول في شوارع المنطقة وهاجم كل من يعترض طريقه، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسؤولي الطب البيطري.

وعلى الفور، انتقل فريق من الطب البيطري ومعه قوة من شرطة قسم قنا، إلى مكان الواقعة.

من جانبه، كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل هجوم الكلب على عدد من الأطفال في محافظة قنا.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني مصري: "الأهالي وقوات الدفاع المدني نجحوا في اصطياد الحيوان والقضاء عليه، والطب البيطري قام بتشريحه واتضح أنه كلب بري".

وأضاف: "الكلب البري أحيانا قد يكون مصاباً بأمراض أو لديه رغبة في الهجوم، وفي كل الأحوال تم التعامل معه والقضاء عليه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه

الأكثر قراءة

شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
"لماذا لا تمشط شعرك".. سؤال ولا أغرب لبوريس جونسون
جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق
أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي
بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد
رهن إشارة الخزعلي.. فيديو لميليشيا العصائب تهدد الكاظمي رهن إشارة الخزعلي.. فيديو لميليشيا العصائب تهدد الكاظمي

قبل أن تذهب

مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش
مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش

اكتشف المزيد