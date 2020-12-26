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فيديو مؤلم.. نعجة مريضة بجانب صندوق نفايات في القصيم

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النعجة ملقاة على الأرض

فيديو مؤلم.. نعجة مريضة بجانب صندوق نفايات في القصيم

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العربية.نت - نادية الفواز

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في مشهد أثار موجة غضب من المطالبين بالرفق بالحيوان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ"نعجة" ملقاة على الأرض بجانب صندوق حاوية النفايات في القصيم، وهي تأن من المرض، ليجدها طبيب بيطري في طريقه، وينقذها، في مشهد وثقه أحدهم، مما راج على منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة غضب من المطالبين بالرفق بالحيوان.

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وكتب الطبيب البيطري، جهاد الخراز، في حسابه على تويتر: "اليوم في طريقي صدفة، رأيت منظرا محزنا، وهو أن ترى حيواناً مرمياً عند النفايات وهو حي، وإن كان مريضاً، حاول أن تنقذ هذه الأرواح إلى آخر لحظة، فنبي الرحمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حقق لنا أسمى معاني الرفق والرحمة بالحيوان".

كما تحدث عن حالة "النعجة"وقال إنه أعطاها محاليل وريدية، وهو ما أدى إلى تحسن حالتها بشكل مؤقت لمدة يومين.

وأضاف الخراز: "تعاني النعجة من التهاب رئوي شديد، وإهمال عام على مستوى الجانب الصحي"، مرجحاً أن النعجة متروكة بجوار صندوق النفايات منذ أكثر من 3 أيام، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية مجددًا.

وذكر الطبيب البيطري في حديثه بالتأكيد على أن الرفق بالحيوان مطلب مهم للحفاظ على حياة هذه الكائنات، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية حثت على الرفق بالحيوانات.

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