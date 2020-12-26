يمنيات ينتفضن في وجه قيادي حوثي: "أنتم ظلمة"

انتفضت نساء يمنيات في وجه أحد قادة ميليشيات الحوثي، وصرخن في وجهه بمنطقة همدان شمال العاصمة صنعاء أثناء محاولته السطو بقوة السلاح على أراضي مواطنين.

وخاطب النسوة القيادي الحوثي وقلن له: "أنتم ظلمة ودولتكم سرقتنا ونهبت أراضينا. ربنا عادل بينصف لنا منكم".

يشار إلى أن أهالي اليمن قد ضاقوا ذرعاً من أفعال الميليشيات الحوثية، فقد نفذ أبناء مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، وقفة احتجاجية، مساء الجمعة، من وسط الدمار والخراب الذي خلفته الميليشيا الانقلابية في المدينة، لمطالبة المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

وأشعل المحتجون، الشموع والمصابيح، ورفعوا صور ضحايا جرائم وانتهاكات الميليشيا في أسطح المباني المدمرة بمنطقة الجحملية شرق مدينة تعز.

"الحوثي جماعة إرهابية"

كما كتبوا بنيران الشموع عبارة "صوت واحد.. الحوثي جماعة إرهابية"، مطالبين كل دول العالم، خصوصاً الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، بسرعة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

إلى ذلك، رسم المحتجون شجرة عيد الميلاد على أنقاض دمار هائل في حي الجحملية شرق المدينة، أحد أشد الأحياء دمارا في المحافظة.

وطالبت الوقفة الاحتجاجية كل المنظمات العالمية والمحلية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، بأن تنظر إلى أوجاع وآلام أبناء تعز الذين يعيشون الحصار والظلم من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.