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أزمة العريان وأصالة.. الزوجة الأولى تتعرض لتهديدات وتلجأ للقضاء

أصالة طارق العريان
طارق العريان وأصالة في صورة أرشيفية

أزمة العريان وأصالة.. الزوجة الأولى تتعرض لتهديدات وتلجأ للقضاء

قالت إنها أعادت المنشور مرة أخرى ولن تخشى التهديدات التي تعرضت لها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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تتواصل أزمة المطربة أصالة وطليقها المخرج طارق العريان، بعد أن خرجت بفصل جديد منذ ظهور صورة تجمع المخرج بالموديل نيكول سعفان، وحديث البعض عن علاقة تجمعهما.

تلك الصورة التي نشرتها أصالة بنفسها وعلقت بمرارة بسبب الظلم والخيانة التي تعرضت لهما، لتدخل بعدها السيدة هالة العتال الزوجة الأولى للعريان على الخط وتهاجم أصالة وأسلوبها.

هذا ما كتبته زوجة العريان الأولى
هذا ما كتبته زوجة العريان الأولى

إلا أن المفاجأة تمثلت فيما أعلنته الزوجة الأولى، بعد أن أكدت عبر حسابها على "فيسبوك" تعرضها للتهديدات بعد أن هاجمت أصالة، وهو ما دفعها لإخفاء منشورها قبل أن تعيده مرة أخرى.

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وأكدت أنها أعادت المنشور مرة أخرى ولن تخشى التهديدات التي تعرضت لها، خاصة وأن البعض دخل إلى صفحتها على "فيسبوك" وهاجمها بأسلوب غير لائق، وتعرض لابنها وطليقها.

وهو ما دفعها للتواصل مع محاميها من أجل التقدم ببلاغات إلى مباحث الإنترنت ضد كل من أساء إليها وإلى ابنها ووالده، لتختتم حديثها برسالة وجهتها دون أن تذكر إلى من توجهها.

وقالت "هقول كلمة بس.. النهايات أخلاق"، لتبقى دائرة الصراع مفتوحة، في ظل دخول أطراف جديدة، انتظارا لتصريح ربما يأتي من طارق العريان الملتزم بالصمت، أو تفسير من أصالة المنكسرة.

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