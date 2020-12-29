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"صور ممنوعة".. حين دق قلب شهيرة لمحمود ياسين

محمود ياسين وشهيرة
محمود ياسين وشهيرة

"صور ممنوعة".. حين دق قلب شهيرة لمحمود ياسين

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دبي - العربية.نت

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كشفت الفنانة المصرية شهيرة، عن أول لقاء جمعها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وذكرت عبر حسابها في فيسبوك: "أول لقاء بيني وبين حبيبي كان أمام الكاميرا في فيلم صور ممنوعة، وكانت النظرة الأولى البريئة لفتاة صغيرة عاشت معها لليوم سنوات طويلة.. وحشتني".

تدوينة شهيرة
تدوينة شهيرة

يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

و"صور ممنوعة" هو فيلم مصري من إنتاج عام 1972، ويحكي ثلاث قصص منفصلة، أولها "ممنوع" من إخراج محمد عبد العزيز، وتأليف رأفت الميهي، وتمثيل نور الشريف، ماجدة الخطيب، زيزي مصطفى.

أما القصة الثانية بعنوان "كان" من إخراج أشرف فهمي، وقصة محمد صدقي، وسيناريو وحوار رأفت الميهي، وتمثيل نبيلة عبيد، حمدي أحمد.

والقصة الثالثة "حكاية الأصل والصورة" من إخراج وسيناريو مدكور ثابت، وقصة نجيب محفوظ، وبطولة محمود ياسين، ومحمود المليجي، وشهيرة.

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