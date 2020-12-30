تعليق "منحط" على صورة ليسرا اللوزي.. والفنانة تعطي درسا

تعليق لأحد المتابعين على صورة للفنانة المصرية، يسرا اللوزي، هز مواقع التواصل وأتى بردود فعل تضامنية كبيرة مع الفنانة الشابة.

في التفاصيل، علق متابع ليسرا على صورة لها على "إنستغرام" واصفا إياها بـ"أم الطرشة" بسبب مرض ابنتها بضعف السمع، ولم تتجاهل يسرا التعليق بل ردت عليه ردا طويلا أكدت فيه فخرها بابنتها.

وقالت يسرا في ردها: "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".

وأضافت: "ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا".

وأثار تعليق المتابع على صورة يسرا وردها عليه، موجه واسعة من التفاعل والتضامن معها، وعلق عدد من الفنانين على الواقعة.