صورة تلميذ الكورونا يمتحن بفناء المدرسة تشعل غضب الأمهات بمصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لأحد الطلاب يؤدي امتحانا في فناء المدرسة بإحدى المدارس التجريبية بإدارة شرق إسكندرية التعليمية بزعم أن الطالب مصاب بكورونا.

وكشفت بعض صفحات مواقع التواصل أن إدارة المدرسة طلبت منه الحضور للامتحان في لجنة خاصة بمفرده نظراً لوضعه، وفوجئ الطالب بامتحانه في فناء المدرسة.

وتداولت مواقع التواصل صورة أخرى لوالدة الطالب تعبر عن استيائها وغضبها مما حدث لابنها، وأرفقت صورة الروشتة، وكتبت: "أنا مامت الطالب اللي تعبان، أنا روحت بلغت إدارة المدرسة من يوم الأحد وقلت لهم إن ابني تعبان ومعزول أسبوعين، فالإدارة قالت لي إن ابني هيمتحن في لجنة خاصة، وللأسف اللجنة الخاصة كانت في فناء المدرسة، أمام الحمامات، هي دي اللجنة الخاصة".