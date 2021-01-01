صورة ولايف على فيسبوك يقودان شاباً مصرياً إلى محكمة الجنايات

ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب عشريني وأحالته إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وبعدها صدر قرار النيابة بإحالة المتهم (إ ع. إ، 23 عاما)، لمحكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 6222 لسنة 2020 جنايات العمرانية، التي ثبت من تحقيقات النيابة أنه استغل صداقته بالطالبة وحاول استثمار صورة لها في إجبارها على فتح لايف وهي عارية على فيسبوك وإقامة علاقة جنسية معها.

وقررت الطالبة أن تتخلص من الضغوط التي مارسها الشاب عليها بزعم أنه تستر عليها وهدد بإرسال صورتها الخاصة إلى والدها وأسرتها وجيرانها، الطالبة تجردت من الخوف وأخبرت أسرتها ثم توجهت إلى قسم شرطة العمرانية وحررت محضرا بالواقعة، واتهمت الشاب بابتزازها وإجبارها على إقامة علاقة معه.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم في مطلع شهر مايو 2020، هدد المجني عليها (ماهينور. ح، 21 عاما)، طالبة، بإفشاء صورها الخاصة. وقالت المجني عليها إن المتهم باستخدام حساب خاص بالمجني عليها على واتساب، تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن نقل صورة المجني عليها، وتعمد إزعاجها ومضايقتها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات بالفتاة.