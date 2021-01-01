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شاهد نتنياهو يزور "الطيرة" ويقول بالعربي: تعالوا وتلقحوا

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في مركز التلقيح بالطيرة
لقاح كورونا

شاهد نتنياهو يزور "الطيرة" ويقول بالعربي: تعالوا وتلقحوا

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن هدفه أن يتلقى اللقاح 5 ملايين و500 ألف إسرائيلي.. "وهذا يكفي لإنهاء الوباء"

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

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قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة أمس إلى مدينة "الطيرة" العربية داخل الخط الأخضر، "في محاولة لمخاطبة الناخب العربي قبل الانتخابات"، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من الوارد بموقع قناة i24News العربية اللغة في إسرائيل، وبخبرها ذكرت أنه زارهم في المدينة إلى تناول اللقاح المضاد لكورونا المستجد، ولفظ بالعربي عبارة صعبة اللفظ على غير الملم باللغة العربية، فقال: "تعوا تتطّعموا" أي تعالوا لتتلقحوا، وفقا لما نسمعه بعد الدقيقة الثالثة من الفيديو المعروض أدناه.

وكان نتنياهو تحدث بالعبرية إلى من زارهم في أحد المراكز الصحية بالمدينة، قائلاً إن هدفه أن يتلقى اللقاح 5 ملايين و500 ألف إسرائيلي، "وهذا يكفي لإنهاء الوباء"، مضيفا أن اللقاحات تكفي 9 ملايين مواطن، والحقيقة سيكون هناك أكثر، وأن الألم من الإبرة "زغير" وفقا لما لفظ الكلمة.

ويأمل نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر أن يسفر توددهم للمجتمع العربي في إسرائيل عن إقبال كبير منهم على التصويت في الانتخابات التشريعية مما قد يرجح كفة السباق لصالح أحدهما، علماً أن استطلاعا جديدا أجراه معهد "بانيلس بولتيكس" ونشرته صحيفة "معاريف" أمس الجمعة، أظهر أن حزب "كاحول لفان" الذي حصد 33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، قد تم حذفه ولن يجتاز نسبة الحسم، فيما يواصل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو الصدارة بهامش كبير، بواقع 29 مقعدا، وحزب "تكفاه جدشا" لجدعون ساعر هو ثاني أكبر حزب بواقع 17 مقعدا، فيما حصل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 14 مقعدا. أما "القائمة المشتركة" فحصلت على 11 مقعدا.

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